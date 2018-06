'Para', el corto protagonizado por Kira Miró y Alejo Sauras con el que se quiere concienciar contra la violación y la violencia machista

TOLERANCIA CERO

El trabajo cinematográfico, dirigido por Samuel Miró y protagonizado por Kira Miró y Alejo Sauras, busca sensibilizar sobre la gravedad de las relaciones sexuales no consentidas y deja claro que una violación no sólo tiene lugar en un callejón sin salida por un desconocido, sino que todo lo que sucede después de un "para" o un "no", también lo es.