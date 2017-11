"Estuve 8 años amenazada de muerte y puedo decir que soy una de las supervivientes y no una de las asesinadas"

En Antena 3 Noticias nos acercan el testimonio de una madre e hija, supervivientes de la violencia de género. Tras 21 años de malos tratos, un día se levantó y salió de su casa y los malos tratos. Su hija cuenta que "al principio" no entendía a su madre porque "como todas las madres, nos lo ocultaba, intentaba discutir bajito o cuando no estábamos".



Ella sabía que "el que se hacía llamar su padre era un maltratador". "No era mi padre", confiesa, "un padre es el que te cuida, te protege, te enseña cosas y él no lo hacía".



Ella le preguntaba a su madre que "porqué no se iban". Ahora la madre, responde: "cuantos errores he cometido" y, explica que, "creía que era inutil, que no era capaz de sacar a sus hijas adelante", pero lo consiguió y, gracias a ello, aunque piense que "si hubiera dado el paso antes, de cuántas habría librado a sus hijas", hoy se siente "más orgullosa que nadie".



Ella estuvo "8 años amenazada de muerte" y puede decir hoy, "orgullosa", que es "una de las supervivientes" y "no una de las asesinadas".