El Gobierno considera que el año está siendo "duro y difícil" en violencia de género

"En la responsabilidad que me toca ejercer (como ministro), el momento más difícil es cuando te dicen que ha sido asesinada otra mujer. Hemos pasado algunas etapas muy complicadas, como el arranque de este año, que ha sido duro y difícil", ha admitido el titular de Sanidad durante la entrega de un premio al Ayuntamiento de Alcobendas por su campaña de sensibilización contra la violencia machista dirigida a adolescentes. Alonso ha insistido en que la necesidad de "perseverar" pese al "desaliento" y no caer "jamás en la resignación" porque, a su juicio, "la política es capaz de cambiar las cosas".



Asimismo, ha considerado muy importante "no engañarse ni buscar excusas" porque en la sociedad "existe desigualdad" y hay un "problema" en los adolescentes. Sobre estos últimos, el ministro ha alertado de la "gran tolerancia" que hay sobre situaciones de control por parte de los chicos hacia las chicas que confunden con amor y significa "lo contrario". "Este es el germen de una sociedad desigual y sobre el que hay que trabajar", ha apostillado.



El titular de Sanidad ha señalado que ahora, que "toca formar Gobierno", haya un "gran acuerdo" en materia de lucha contra la violencia de género y que éste sea una "prioridad" en la Legislatura que acaba de empezar. Después, Alonso ha asistido, junto al ministro Iñigo Méndez de Vigo al Instituto Giner de los Ríos de Alcobendas (Madrid), a un taller sobre violencia de género dirigido a los alumnos.

Tras escuchar a las expertas sobre cómo detectar los primeros síntomas de machismo en las relaciones de pareja o los mitos en torno a la violencia de género, los ministros han alentado a los jóvenes a liderar la lucha contra esta "lacra".



"La educación sirve para aprender y para que las personas sean de una determinada manera en muchos ámbitos de la vida, también en el afectivo", ha afirmado el titular de Educación, que ha dicho a los alumnos de este instituto madrileño que les "envidia" porque con talleres como éste aprenderán a "manejar mejor los sentimientos", algo que no se enseñaba en su etapa de estudiante. El titular de Sanidad ha recordado a los adolescentes que son la "esperanza de un mundo mucho mejor".