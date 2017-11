Más de 50.000 mujeres maltratadas viven en situación de riesgo en España

Estos datos han sido recogidos en el último boletín estadístico correspondiente al pasado mes de diciembre que elabora el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que incorpora los datos del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Viogen) del Ministerio del Interior.



El Viogen tiene como objetivo evaluar el riesgo de las víctimas de violencia machista y en función de éste hacer un seguimiento y protección adecuados. De las 52.005 víctimas, siete están en riesgo extremo; 100 viven en riesgo alto; 2.930 en medio; y 13.576, en bajo, mientras que 35.392 cuentan con "un riesgo no apreciado".



El Minsiterio del Interior considera a todas estas víctimas como "casos activos" con lo que son objeto de atención policial, que puede evolucionar según el momento y las circunstancias de cada uno de ellos.



Para las mujeres con nivel de riesgo "no apreciado" se establecen medidas de seguimiento, revisión del nivel cada tres meses, y, si es preciso, medidas policiales de protección. Para aquellas con nivel de riesgo "apreciado", bajo, medio, alto o extremo, la protección aumenta según se incrementa el nivel. La mayoría, 37.736, son españolas, mientras que 14.269 son extranjeras que residen en el país.



Entre las adolescentes, que suman 658, no hay ninguna que se encuentre, según la estadística, en riesgo extremo, ya que hay una que vive en riesgo alto; 47, en medio; 223, en bajo; y 387 tienen un riesgo no apreciado.



De todas ellas, la inmensa mayoría son españolas: 552 frente a las 106 extranjeras. En el boletín de diciembre también se recuerda que en ese mes diez mujeres fueron asesinadas por sus parejas y exparejas, y que en total el pasado año las víctimas mortales ascendieron a 60. Desde 2003, año desde el que existen estadísticas fiables, 826 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista.



En cuanto a las llamadas al servicio de teléfono 016 de información y atención legal a víctimas de violencia de género, la estadística muestra que han subido un 8,9% con respecto al mismo mes del año anterior hasta alcanzar las 8.129.



Desde que se puso en marcha este servicio, en septiembre de 2007, ha contabilizado 562.309 llamadas y es precisamente el pasado año, en 2015, el que mayor número de consultas ha registrado. Respecto a las pulseras GPS para agresores, hasta el 31 de diciembre se contabilizaron 797 activas, en tanto que en el mismo mes del pasado año eran 716, es decir, han aumentado un 11,3%.



Andalucía es la comunidad autónoma que cuenta con un mayor número de dispositivos activos (241), seguida de Madrid (141), Comunidad Valenciana (128), Canarias (53) y Castilla-La Mancha (40). Las estadísticas muestran también que 10.887 mujeres son usuarias del servicio telefónico de atención y protección móvil para víctimas de violencia de género (Atenpro) en diciembre, un 3,7% más que en el mismo periodo de 2014, cuando había 10.502.