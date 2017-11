Ocho mujeres, en huelga de hambre contra la violencia machista en la Puerta del Sol

"Hay que parar este baño de sangre de mujeres por las calles de toda España", ha destacado Gloria, una de las mujeres de la asociación Ve-la luz, que puso en marcha la protesta.



"Seguimos a pesar de la lluvia y el frío porque las víctimas de violencia machista están acostumbradas a pasarlo mal en España", ha señalado Gloria, que ha recordado que, "día a día y en el silencio de sus hogares", muchas mujeres sufren maltrato.

Con café, bebidas isotónicas y caldos llevan estos días con sus respectivas noches en la Puerta del Sol.





No piensan abandonar la protesta. Estos días la vicealcaldesa de Madrid, Marta Higueras, y la diputada socialista Ángeles Álvarez -les han llevado una carpa y un plástico para que puedan protegerse de la lluvia- y han intentado convencerlas para que por la noche no se queden en la calle.

A las ocho mujeres en huelga de hambre -Gloria, Martina, Patricia, Marian, Susana, Sara, Sonia y Celia- puede que se les unan otras,y es que van a lanzar la campaña "A sol vamos todas" a través de las redes sociales.



Continuarán hasta que los partidos acepten los 25 puntos que ellas proponen de cara a un pacto de Estado contra la violencia machista.

Según Gloria, la subcomisión parlamentaria que debe consensuar dicho pacto es "una pantomima" porque, de entrada, ya han aumentado el número de meses para trabajar en su contenido y, según Ve-la luz, "las víctimas no tienen tanto tiempo para esperar soluciones".



Esta asociación quiere que los partidos adopten para el pacto unos puntos que pasan por impulsar la ley de 2004 de medidas de protección contra la violencia de género a través de una "ley integral" en la que se contemple la figura de "feminicidio".



Además, tiene que incluir "especialidades" dedicadas al maltrato de las parejas y exparejas pero también otras sobre la trata y la explotación sexual de las mujeres.



Proporcionar a las víctimas las mismas ayudas establecidas por terrorismo, reconocimiento inmediato de víctimas a las mujeres cuyos hijos han sido asesinados en el marco de esta violencia, que el Estado vele por la recuperación de las víctimas mientras dure un proceso judicial o que se haga cargo de las pensiones alimenticias de los menores para evitar el mal uso del maltratador en sede judicial son otras de las reivindicaciones.



Estas mujeres han recibido estos días el apoyo de artistas y profesionales de la cultura.