Polémica mundial por la emisión de un tutorial de maquillaje para mujeres maltratas en la televisión marroquí

El vídeo, que se emitió en el programa 'Sabahiyat 2M' de la cadena públcia 2M el miércoles 23 de noviembre, mostraba como una modelo, -con señales de maltrato-, era maquillada por una esteticista mientras daba los consejos de belleza para camuflar las marcas de la violencia de género en el rostro. Con la paleta en mano, la maquilladora opinó que "el maltrato es una asunto lamentable, pero que desgraciadamente existe". Ella dio todos los consejos de "belleza" que consideró y esperó que los mismos "ayudaran a sobrellevar el día a día" de las mujeres maltratadas. Sí, esto que contamos sucedió de verdad.



La indignación llegó rápido y las redes sociales se llenaron de quejas. Una GRAN polémica que ha culminado con la creación de una petición en Change.org, dirigida a la autoridad audiovisual de marruecos HACA, en la que se denuncia que esta emisión supone una "normalización de la violencia contra las mujeres" y se exigen sanciones contra el programa Sabahiyat.

Medios internacionales como The Independent y The Guardian han recogido la polémica, sin embargo el canal todavía no ha retirado el vídeo.