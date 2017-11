Polémica en Zaragoza por el homenaje a las víctimas de la violencia machista con una escultura que no las representa

Tiene la cabeza agachada y las manos en la cara; 'Víctima'. Se puede ver desde este jueves en la Plaza César Augusto de Zaragoza. La ha colocado ahí el Ayuntamiento para representar a las víctimas de la violencia machista.



Pero las víctimas dicen que no les representa. "No nos representa, esta no es la forma, tiene que ser una mujer un poquito más fuerte", explica Ariadna Marco, presidenta Asociación Somos Más.

La obra es de Fernando Clavo y el Ayuntamiento coincide en que no transmite el mensaje adecuado y por eso añadió un texto explicativo.



Pero no la va a retirar porque un jurado la eligió mediante concurso público. "En principio no son malas bases, el problema radica en cual es la visión que tenemos de una mujer superviviente, la cuestión es que hay mucha gente que no ve que eso sea humillante y eso es un problema", señala Arantza García, concejala de Igualdad.



Lo que sí ha prometido el Ayuntamiento es un mural que acompañará a la estatua y que transmitirá el mensaje correcto; el de que las víctimas no están solas en su lucha.