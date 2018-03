Rihanna critica a Snapchat por publicar un anuncio que juega con la violencia machista

La cantante no ha sido la única que ha criticado el anuncio en Snapchat de un juego titulado "Would You Rather" ("Preferirías", en inglés) en el que se invitaba a los usuarios a elegir entre abofetear a Rihanna o darle un puñetazo a Chris Brown. Un hecho muy desafortundado.

Tras las quejas en las redes sociales, incluida la de Chelsea Clinton, hija de Bill y Hillary Clinton, Snapchat ha retirado el anuncio y ha dicho que había sido "revisado y aprobado por error", ya que violaba sus condiciones de publicidad en la plataforma.

No obstante, Rihanna ha criticado, con un mensaje en su cuenta de Instagram, que el anuncio llegara a ver la luz en Snapchat.

"Me gustaría llamarlo ignorancia, ¡pero sé que no sois tan tontos!", dijo la artista en su escrito.

"¡Gastasteis dinero para animar algo que intencionalmente avergonzaría a las víctimas de la violencia de género e hicisteis un chiste con ello!", ha dicho Rihanna.

Además, la cantante ha aclarado que su mensaje no se debe tanto a su reacción personal tras el anuncio como a lo que pudieran sentir las mujeres y niños víctimas de la violencia machista.

En un comunicado posterior a la crítica de Rihanna, que ha sido remitido al medio especializado en tecnología The Verge, Snapchat ha insistido en sus disculpas: "Este anuncio es repugnante y nunca debería haber aparecido en nuestro servicio (...). Estamos investigando cómo sucedió para asegurarnos de que no pase nunca más".