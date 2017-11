Los taxistas de Córdoba lanzan una iniciativa contra la violencia de género

En una rueda de prensa, Ruano ha precisado que "no es una campaña de solidaridad", sino que "es una obligación social luchar contra esta lacra". Ya hay 150 vehículos de 'Pidetaxi Córdoba' que llevan la pegatina con la frase 'Quien ama no mata ni maltrata' sobre fondo morado, y en los próximos meses Autacor aspira a que el número de taxistas implicados en la campaña se acerque a los 500 profesionales asociados en Córdoba.



La iniciativa ha partido de dos miembros de Autacor y cuenta con el respaldo de la directiva de la asociación, "muy sensible", ha resaltado Ruano, a este tipo de actos solidarios. El presidente de Autacor se ha mostrado convencido de que "la campaña alcanzará una gran visibilidad en la ciudad y ayudará a romper el silencio en torno al maltrato contra la mujer".



Esta es la primera iniciativa de esta naturaleza que se produce en Andalucía, de modo que espera que "sirva de espejo". Mientras, la responsable de comunicación de la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres, María Gómez, ha recordado que "solo en este verano ya se han producido diez asesinatos machistas y 46 en lo que va de año", al tiempo que ha deplorado "los ataques sexuales" producidos en los Sanfermines y se ha mostrado "muy crítica" con lo que ha denominado como "apología del terrorismo machista de algunos obispos católicos".



María Gómez ha agradecido el compromiso de Autacor y ha valorado "la importancia" de que haya "un referente de hombres contra el patriarcado". "Es una señal", ha subrayado, "de que las cosas pueden cambiar".

Asimismo, ha anunciado que se van a dirigir a la empresa municipal de transporte urbano (Aucorsa), para que se sume a esta campaña. La Plataforma ha ofrecido al sector del taxi un taller sobre violencia de género para ayudar a los profesionales a afrontar casos concretos de maltrato.