La Agencia Estatal de Investigación nombra a su Comité Científico y Técnico formado por doce expertos de prestigio internacional

Este Comité, que se reunirá cada cuatro meses, está compuesto por doce expertos de reconocido prestigio internacional, en cuya selección se ha tenido en cuenta la distribución equilibrada de todas las grandes áreas de conocimiento.

El Comité Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación está compuesto por:

Luis Fernando Álvarez-Gascón

Director general de GMV Secure e-Solutions, máster de Ingeniería Aeronáutica y Executive MBA. Desarrolla su labor profesional en una empresa líder a nivel internacional en el negocio de soluciones seguras para grandes empresas de telecomunicaciones, banca y seguros, administraciones públicas, sanidad o industria, entre otros sectores.



Manuel Arellano

Profesor de Econometría del Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España. Ha sido Editor de la Review of Economic Studies o coeditor del Journal of Applied Econometrics. Ha sido presidente de la Asociación Española de Economía, presidente de la European Economic Association y presidente de la Econometric Society. Arellano ha publicado numerosos trabajos de investigación sobre temas de econometría y economía laboral, siendo distinguido en 2010 como Highly Cited Researcher por Thomson ISI y galardonado con el premio Rey Jaime I de Economía en 2012.



Avelino Corma

Director del Instituto de Tecnología Química (UPV/CSIC), trabaja en diseño molecular de catalizadores y en procesos catalíticos sostenibles en los campos del refino de hidrocarburos y derivados de la biomasa y química fina. Ha publicado más de 900 artículos en revistas internacionales. Es miembro del Comité de Edición de las revistas más importantes en el campo de la catálisis.



Ana María Cuervo

Es codirectora del Instituto Einstein para la Investigación del Envejecimiento en Nueva York y miembro del Centro de Investigación del Hígado y del Centro del Cáncer. Sus investigaciones se han centrado en comprender las bases moleculares del mal funcionamiento de la autofagia con la edad y la contribución de los defectos de esta vía celular a la neurodegeneración, los trastornos metabólicos y el cáncer.



Violeta Demonte

Es lingüista de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue Premio Nacional de Investigación Ramón Menéndez Pidal en 2014 y ha sido directora general de Investigación entre 2004-2007. También es autora de numerosos trabajos y publicaciones en su campo, y desde 2015 es académica de la Real Academia Española.



Alberto Enciso

Es investigador Ramón y Cajal del Instituto Ciencias Matemáticas (UAM-UCM-UC3M-CSIC). Es coautor de más de 50 trabajos de investigación publicados en las principales revistas científicas. En 2011 recibió el Premio de la Real Sociedad Matemática, en 2013 el de la Sociedad Española de Matemática Aplicada y en 2014 el Premio Príncipe de Girona para la Investigación Científica.



Antoni Esteve

Doctor en Farmacia por la Universitat de Barcelona (UB) y PDD por la IESE, ha llevado a cabo una extensa actividad empresarial a la compañía farmacéutica Esteve, que presidió del 2005 al 2012 y de la cual es director actualmente. Es presidente del Consejo de Administración de Esteve Teijin Healthcare y vicepresidente de la asociación empresarial Farmaindustria.



Luis Liz Marzán

Profesor de Investigación Ikerbasque, cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación entre las universidades de Vigo, Utrecht, Tohoku, Michigan, Melbourne y Hamburgo; y el Instituto Max Planck de Coloides e Interfaces. Sus trabajos se centran en la síntesis y ensamblaje de nanopartículas, nanoplasmónica y desarrollo de herramientas de detección y diagnóstico basadas en nanopartículas.



Susana Marcos

Profesora de Investigación del CSIC, fue directora del Instituto de Óptica del CSIC entre 2008 y 2012. Sus contribuciones son internacionalmente reconocidas y tiene más de 130 publicaciones en revistas de alto impacto. Es autora de 14 familias de patentes y 6 licencias y cofundadora de 2EyesVision. Ha recibido la medalla Adolph Lomb Medal de la Optical Society of America, el ICO Prize de la Comisión Internacional de Óptica, o el premio de la Real Sociedad de Física-FBBA, entre otros.



Ángela Nieto

Científica, doctora en bioquímica y biología molecular, desarrolla su labor en el Instituto de Neurociencias del CSIC-Universidad Miguel Hernández de Elche. Compagina su trabajo como directora de la Unidad de Neurobiología del Desarrollo con otros cargos en prestigiosas instituciones de investigación nacional e internacional. Además, Ángela Nieto forma parte del Comité de Expertos de Constantes y Vitales.



José María Ordovás

Director del laboratorio de Nutrición y Genómica en el USDA-Human Nutrición Research Center on Aging en la Universidad de Tufts (Boston) e investigador colaborador senior en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares e investigador Senior de IMDEA Alimentación. Ha publicado unos 600 artículos originales, revisiones y editoriales.

Carme Torras. Doctora en Informática y profesora de Investigación del CSIC en el Instituto de Robótica e Informática Industrial (Universidad Politécnica de Cataluña). Torras tiene múltiples publicaciones científicas sobre modelos neuronales, visión por computador, inteligencia artificial y robótica. Es miembro numeraria de la Academia Europea y miembro electa de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.