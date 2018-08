Más de 75.000 firmas y la Agencia Estatal de Investigación no se pone en marcha

"Yo lo he anunciado ya en dos ocasiones y ya está en el proceso de aprobación. Se aprobará el decreto de la Agencia Estatal de Investigación que optimizará los recursos gracias a las mejoras en innovación y control", así ha respondido el ministro de Economía De Guindós, a la Secretaria de Ciencia del Partido Socialista, María González Veracruz, cuando le ha recordado que La Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación de junio de 2011 incluía la creación de la Agencia Estatal de Investigación y todavía no se ha puesto en marcha.



El pasado 21 de mayo De Guindós anunció que el Gobierno pondría en marcha la creación de la Agencia Estatal de Investigación, días después, el 27 de mayo, el ministro de Economía fue más concreto y declaró que "el Gobierno aprobaría antes de julio el real decreto por el que creará la Agencia Estatal de Investigación".



La primera iniciativa de 'Constantes y Vitales', la campaña de Responsabilidad Corporativa de laSexta, centra sus esfuerzos en apoyar la reivindicación de la comunidad cientifica al pedir la creación de la Agnecia Estatal de Investigación. Una petición que sigue activa y ya ha sido apoyada por más de 75.000 personas.



La creación de Agencia Estatal de Investigación supone un paso de gigante para investigadores y científicos, que lo verían como un punto fundamental para el desarrollo de la investigación de un país, que serviría para controlar dónde va el dinero y con el que España volvería a captar talento.



La Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación de junio de 2011 incluía la creación de la Agencia Estatal de Investigación como agente financiador de la ciencia, sin aumento del gasto público y en el plazo de un año (2012). Estamos en 2015 y todavía no existe una Agencia Estatal de Investigación.