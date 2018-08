Los 'Amigos del CNIO' te cuentan por qué colaborar

"Cuando te cuentan que alguien tiene cáncer, lo primero que te invade es un sentimiento de tristeza". "Mi pareja murió de uno de esos cánceres minoritarios, a los que no se dedica investigación y para los que no existe ningún género de tratamieto". "Sabíamos que hay colaboración en EEUU, pero no sabíamos que en España existe y la idea es buena". Con estas frases, los amigos del CNIO nos invitan a formar parte.

Ellos nos dan algunas de las muchas razones que existen para hacerse amigo del CNIO: "El beneficio de esta investigación es para todo el mundo, en general" y es que, como "ya lo dijo Ramón y Cajal, una sociedad que no investiga, no avanza".

Amigos de CNIO es una nueva modalidad filantrópica de apoyo al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, dirigida a personas físicas o jurídicas (asociaciones, fundaciones, empresas) sensibilizadas con la necesidad de apoyar la investigación en el área del cáncer.

Formar parte de Amigos del CNIO proporciona, además de la satisfacción de contribuir a un proyecto de investigación de excelencia en un área que interesa a todos, y de las ventajas fiscales establecidas por la regulación, nuestro reconocimiento expresado de diversas formas.

Para cualquier consulta sobre este tema, podéis contactar con el Departamento de Comunicación del CNIO en el 91 732 80 00