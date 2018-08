'Con EPOC, recupera tu ritmo', un corto para animar a las personas que padecen esta enfermedad a que realicen ejercicio

Manolo es uno de los más de dos millones de españoles que sufren Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) . Como muchos de ellos, se enfrenta no solo a la fatiga y otros síntomas, sino también al aislamiento social y a la depresión que genera esta enfermedad.

Así, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estos pacientes, la Fundación AstraZeneca ha desarrollado el corto de animación 'Con EPOC, recupera tu ritmo' en el que, a través de la historia de Manolo, pueden sentirse identificados y motivados para la práctica moderada de ejercicio.

El corto cuenta la historia del protagonista que, debido a los síntomas de la EPOC, se siente solo y aislado, por lo que no puede disfrutar de su familia y no puede ir a ver jugar a su nieto un partido de futbol. Tras ir al médico y conocer los beneficios del ejercicio moderado, Manolo decide recuperar su ritmo y no perderse, nunca más, el partido de nu nieto.



Con ese reto en mente, el protagonista empieza a practicar ejercicio físico y a notar la mejoría física y psicológica. Poco a poco, vuelve a tomar el control de su vida y a sentir la felicidad de compartir esos pequeños momentos con sus seres queridos.



El ejercicio es fundamental para personas que sufren EPOC. "El ejercicio adaptado es vital para que los pacientes combatan el aislamiento social que provoca la EPOC. Sin duda, el corto de la Fundación AstraZeneca consigue, de manera original y didáctica, transmitir la importancia de adquirir nuevos hábitos jugando con la emoción de los cotidiano y la empatía.



"Iniciativas como esta son necesarias para motivar a los pacientes a practicar actividad física y ayudarles a retomar el timón de su vida”, según ha explicado el Dr. José Miguel Rodríguez Gonzalez-Moro, jefe de Neumología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares.



El corto forma parte de la iniciativa de la campaña 'Recupera tu ritmo', lanzada por la Fundación AstraZeneca. Así, de la mano de los tres protagonistas de la campaña, se presentan distintos perfiles de la EPOC seguidos de recomendaciones, para que los pacientes conozcan mejor su enfermedad y los síntomas.



Además, se han creado materiales didácticos como tablas de ejercicio, infografías y consejos para que los pacientes se animen a practicar ejercicio desde casa, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones del médico. Los materiales pueden descargarse en la web de la campaña y en los perfiles de Facebook y Twitter de la iniciativa.

¡No dejes que la EPOC te frene!. Mejora tu calidad de vida manteniéndote activo y siguiendo las recomendaciones del médico. ¡Recuerda que aunque tengas EPOC, puedes recuperar tu ritmo!