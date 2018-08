Más de 1,5 millones de españoles sufre EPOC y no lo sabe

La espirometría es esencial para detectar la EPOC, una enfermedad que no tiene cura pero que con un diagnóstico precoz permite iniciar el tratamiento para frenar su evolución.

"Los resultados que vamos a obtener nos van a medir cúal es la función pulmonar del enfermo y el grado de obstrucción que va a tener su vía aérea", nos explica Esther Verdejo, neumóloga del Hospital de Valencia y mimebro de SEPAR.



La EPOC es una enfermedad crónica y su diagnóstico precoz es fundamental por eso, los expertos aconsejan que ante cualquier síntoma como: tos, sensación de ahogo o fatiga se acuda al médico.



En más del 85% de los casos es el tabaco la principal causa de esta enfermedad. Teresa Martín dufre EPOC desde hace cinco años y fue en ese momento cuando dejó de fumar.

"Es una enfermedad que es como que te la has buscado tu y que a lo mejor si no fubueras fumado, no la tendrías", explica Teresa, quién explica que le cuesta desde subir escaleras hasta correr porque viene el autobús.



Pese a su incidencia, la EPOC es una gran desconocida. Por eso, laSexta, a través de Constantes y Vitales', lanza esta campaña de sensibilización ya que la EPOC es la primera causa de muerte por enfermedad no cancerosa evitable en España.



Bajo el lema 'Cosas que te dejan sin aliento', la campaña, que arranca este miércoles con la emisión de un spot que protagoniza Helena Resano, nace con el objetivo de sensibilizar a la población y concienciar a los ciudadanos, especialmente a los fumadores, para que conozcan esta afección y, en su caso, puedan iniciar un tratamiento precoz, la cadena dedicará parte de su contenidos a dar a conocer la EPOC.