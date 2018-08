La braquiterapia podría mejorar la supervivencia para el cáncer de endometrio

La braquiterapia es un tipo de radioterapia interna que consiste en colocar una fuente radiactiva en el tumor. Aunque se ha utilizado históricamente para tratar el cáncer de endometrio inoperable, no hay directrices basadas en pruebas aleatorias para apoyar este enfoque.



"Hasta donde sabemos, éste es el primer estudio basado en la población para comparar los resultados para los pacientes que recibieron braquiterapia con o sin radioterapia externa con los que no recibieron braquiterapia y fueron tratados solo con haz externo de radiación", explica Sahaja Acharya, médico residente en el Departamento de Oncología de Radiación de la Universidad de Washington en Saint Louis, Estados Unidos.



Este equipo de investigación analizaron los datos de Instituto Nacional de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales del Cáncer (SEER, por sus siglas en inglés) de 460 mujeres en Estados Unidos que habían sido tratados con radioterapia entre 1998 y 2011 para el cáncer de endometrio inoperable en etapa 1.



Por lo general, el cáncer de endometrio en estadio temprano puede ser extirpado quirúrgicamente y tiene un buen pronóstico, pero a veces es inoperable y esto puede deberse a varias razones, entre ellas si la paciente padece una serie de otros problemas médicos que haría la operación arriesgada o si tienen mucho sobrepeso.



En estos casos, la radioterapia es la única opción de tratamiento y el tiempo medio de supervivencia es de alrededor de tres años.



De las 460 mujeres, 260 (56,5%) habían sido tratadas con radiación de haz externo sola, y 200 (43,5%) con braquiterapia, con o sin radiación de haz externo. Las mujeres más jóvenes eran más propensas a recibir braquiterapia.



Los investigadores encontraron que la braquiterapia se asoció con una mejor supervivencia global: la muerte por cualquier causa fue un 13% más baja, con un 60% de las mujeres que habían sido tratadas con braquiterapia que estaban vivas tres años después del tratamiento en comparación con el 47% de las que habían sido tratadas solo con radiación.



Además, las muertes por cáncer endometrial fueron menores después de tres años entre las mujeres tratadas con braquiterapia: el 18% de las mujeres tratadas con braquiterapia murió a causa de su enfermedad maligna en comparación con el 25% de las mujeres que no habían recibido braquiterapia.



No obstante, detalla que como se trataba de un análisis basado en la población, muestra que existe una asociación entre el tratamiento con braquiterapia y una mejor supervivencia, pero no puede demostrar que la braquiterapia es la causa de la mayor supervivencia en comparación con la radiación de haz externo sola. La prueba de la causalidad requeriría un ensayo controlado aleatorio.