Científicos descubren la relación que existe entre el código del ADN y el cáncer

Este descubrimiento proporciona nueva información sobre el debate acerca de la mala suerte en el cáncer frente al estilo de vida y echa por tierra la idea de que la variación en el riesgo de cáncer entre los diferentes órganos se explica simplemente por una diferencia en el número de 'errores accidentales' introducidos durante los procesos normales de las células madre.



Esta investigación, publicada en la revista 'Nature', es el resultado de un trabajo de científicos de la UMC Utrecht, en Países Bajos, que han logrado medir directamente errores en el ADN de las células madre adultas humanas de diferentes órganos y en distintas etapas de vida.



Las células madre pueden dividirse varias veces y se considera un punto débil para atraer cambios permanentes en el código de ADN necesarios para causar cáncer.



"Nos sorprendimos al encontrar más o menos la misma tasa de mutación en las células madre a partir de órganos con diferente incidencia de cáncer", dice el doctor Ruben van Boxtel, investigador principal del equipo. "Esto sugiere que simplemente la 'mala suerte' de acumulación gradual de más y más errores en el ADN con el tiempo no puede explicar la diferencia que vemos en la incidencia del cáncer, por lo menos para algunos tipos de cáncer", añade.



La doctora Lara Bennett ha explicado que algunos órganos son más propensos a desarrollar tumores que otros.



"Cuestiones del estilo de vida como el tabaquismo y la alimentación pueden explicar parte de la diferencia en la incidencia de cáncer, pero los investigadores aún no saben bien por qué algunos tipos de cáncer son más comunes. Esta nueva investigación realizada por el doctor van Boxtel y su equipo es importante porque proporciona datos reales medidos en la tasa de acumulación de errores del ADN en las células madre humanas, por primera vez, y muestra que tal vez el riesgo de cáncer no se debe tanto a este tipo de 'mala suerte' como recientemente se ha sugerido", añade.