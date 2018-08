¿Cómo se desarrolla el cáncer de ovario?

Este nuevo estudio se centró en los tejidos humanos, en lugar de modelos de ratón. "Creemos que es el primer caso en el que se define una jerarquía cáncer utilizando células de pacientes", resalta Buckanovich.

Las células abuela son las células madre del cáncer poco comunes que pueden iniciar la recurrencia del cáncer y las células nietas son las células tumorales al por mayor, pero en raras excepciones, las células hijas dan origen a las células como las abuela. La cuestión de si las células cancerosas se dividen con un patrón o al azar ha sido objeto de acalorados debates.

"En general, se observó que las células cancerosas no se dividen al azar. Al igual que en la biología normal, vimos el patrón de células madre que da lugar a las células hijas. Pero dentro de esa jerarquía, vimos raras excepciones que iban en contra de la jerarquía", afirma el autor del estudio, Ronald J. Buckanovich, profesor asociado de Medicina Interna en la Escuela de Medicina de la Universidad d e Michigan.



Esta especie de células madre son dianas terapéuticas muy críticas, pero también hay que dirigirse a las células no madre", añade. Los investigadores también descubrieron que una proteína llamada BMP2 aumentó el crecimiento de las células madre del cáncer y disminuyó el crecimiento de las células nietas, o las células tumorales a granel.



Es como una conversación entre los dos tipos de células: cuando hay demasiadas células nietas, activan BMP2 para aumentar el número de células madre. Las células no madre están ayudando a apoyar el crecimiento de las células madre para mantener un equilibrio dentro del tumor.

Cuando el investigador bloqueó BMP2, redujo la capacidad de las células cancerosas para hacer nuevas células madre, pero el bloqueo de BMP2 promueve el crecimiento de las células nieta. El reto es dirigir el inhibidor de BMP2 a las células madre del cáncer solamente y aunque este tipo de tratamiento no está disponible actualmente para los pacientes, los científicos están examinando formas de administrar un inhibidor sólo a las células madre.