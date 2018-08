Descubren una molécula en cáncer de páncreas utilizada por virus para infectar células

Los resultados de esta investigación, liderada por Juana Díez (UPF), abren nuevas vías en la búsqueda de fármacos para combatir tanto el virus como uno de los cánceres más mortales, el de páncreas. Díez ha explicado que las células fabrican las proteínas necesarias para la vida a través de la síntesis proteica y a partir del ADN la maquinaria celular genera el ARN mensajero que, mediante un proceso conocido como traducción, será convertido en proteínas que realizarán diferentes funciones.



Los virus se introducen en las células del organismo y utilizan su maquinaria de traducción para reproducirse y expandirse. Así, una vez dentro de la célula, los virus también generan su ARN mensajero que producirá las proteínas víricas, necesarias para que el parásito continúe infectando el organismo en el que se ha alojado. En un trabajo anterior, Díez y sus colaboradores demostraron que varios virus de importancia clínica como el virus de la hepatitis C dependen de la molécula helicasa Dhh1 (en humanos conocida como DDX6) para activar la traducción de los ARN mensajeros víricos y producir las proteínas del virus.



Combinando biología molecular y celular, Díez y sus colaboradores han demostrado que Dhh1/DDX6 no sólo activan la traducción de los ARN mensajeros víricos, sino también la de un conjunto específico de ARN mensajeros celulares con los que comparten características comunes: todas ellas contienen regiones codificantes largas y altamente estructuradas y dan lugar a proteínas de membrana.



La investigación, inicialmente desarrollada sobre levaduras, se extendió también a células de páncreas. Al observarla en estas células, los investigadores demostraron que en el cáncer de páncreas humano hay un exceso de helicasa Dhh1/DDX6 que, además, controla la traducción de un ARN mensajero cuyo desequilibrio es un marcador del cáncer de páncreas.

"Fue muy emocionante ver la conservación de levaduras en humanos de este nuevo mecanismo para regular la traducción de los ARN mensajeros y su posible implicación en cáncer", ha comentado Jennifer Jungfleisch, primera autora del trabajo y estudiante de doctorado en el Departamento de Ciencias Epxperimentales y de la Salud DCEXS) de la UPF.



Juana Díez, que es la jefe del grupo de Virología Molecular del DCEXS, ha avanzado: "Ahora estamos buscando fármacos dirigidos a Dhh1/DDX6 y explorando exhaustivamente el papel que juega en cáncer. Si somos capaces de crearlos, estos fármacos podrían ser de gran interés no sólo para combatir los virus, sino también para luchar contra el cáncer". En la investigación han colaborado también Pilar Navarro, del Instituto Hospital del Mar de investigaciones Médicas (IMIM), Sebastian Leidel, del Instituto Max Planck de Alemania, y Markus Bonnshack, del Instituto de Biología Molecular de Alemania.