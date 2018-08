Identifican un nuevo fármaco que podría ser últil en la lucha contra el Alzheimer

Se trata de un estudio realizado por científicos del Consejo de Investigación Médica que se detalla en 'Journal of Clinical Investigation'.



Es un estudio, de cuatro años y dirigido por el profesor Andrew Tobin, de la Universidad de Leicester, junto con colegas de la compañía farmacéutica Eli Lilly and Company, y el Instituto Monash para las Ciencias Farmacéuticas en Australia, además de estar parcialmente financiado por el Wellcome Trust.



"Hemos tratado a los ratones con un nuevo tipo de fármaco y hallamos que estos fármacos no sólo pueden mejorar los síntomas de la degeneración cerebral, como el deterioro cognitivo, sino que también pueden prolongar la vida útil de estos ratones enfermos terminales. Nuestro estudio abre vías para que los investigadores busquen nuevos medicamentos para los síntomas del Alzheimer y ralenticen la progresión de la enfermedad", subraya Tobin.



Los investigadores han explicado que los fármacos que activan este receptor de proteína en el cerebro han sido probados en ensayos clínicos para tratar esta enfermedad.

Este nuevo medicamento es más selectivo y, por el momento, no ha causado ningún efecto secundario cuando se sumioninitró a ratones.



Los científicos explican que el trabajo es importante porque se centra en identificar un tratamiento que no sólo mejora los síntomas asociados con la neurodegeneración, como los tratamientos actuales, sino que también identifica una nueva estrategia para retardar la progresión de la enfermedad y extender la vida útil.