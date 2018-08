Investigadores desarrollan un programa informático que detecta y localiza el cáncer

Un nuevo sistema es capaz de detectar el cáncer y dónde localiza con una muestra de sangre. El programa funciona buscando patrones moleculares específicos en el ADN del cáncer que fluye libremente en la sangre de los pacientes y comparando los patrones con una base de datos de epigenética tumoral de diferentes tipos de cáncer, recopilada por los autores.



El ADN de las células tumorales es conocido por terminar en el torrente sanguíneo en las primeras etapas del cáncer, por lo que ofrece un objetivo único para la detección temprana de la enfermedad.



El profesor Jasmine Zhou, coautor principal de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, explica: "El diagnóstico no invasivo del cáncer es importante, ya que permite el diagnóstico precoz del cáncer, y cuanto más temprano se detecte el cáncer, más posibilidades tiene un paciente de combatir la enfermedad.



"Hemos construido una base de datos de marcadores epigenéticos, específicamente los patrones de metilación, que son comunes en muchos tipos de cáncer y también específicos para los cánceres que se originan en tejido específico, como el pulmón o el hígado. También recopilamos la misma 'huella molecular' de las muestras no cancerosas, por lo que teníamos una huella base con la que comparar las muestras de cáncer. Estos marcadores se pueden utilizar para diferenciar el ADN que se encuentra libremente en la sangre en el ADN del tumor y ADN no tumoral, ha explicado el profesor.



En este estudio, el nuevo programa de ordenador y otros dos métodos se probaron con muestras de sangre de 29 pacientes con cáncer de hígado, 12 pacientes con cáncer de pulmón y cinco pacientes con cáncer de mama.



Las pruebas se realizaron diez veces en cada muestra para validar los resultados y un total de 25, de los 29 pacientes con cáncer de hígado y cinco de los 12 pacientes con cáncer de pulmón evaluados en este estudio, tenían cánceres en estadio temprano, que el programa pudo detectar en el 80% de los casos.



Esta innovadora tecnología está, todavía, en fase de pruebas y requiere más calidaicón pero supondía un gran avance y los beneficios para los pacientes serían enormes.