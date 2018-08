Investigadores estudian si un fármaco podría destruir células infectadas por el VIH

Se trata de fármaco que ha conseguido erradicar las células infecciosas de VIH producidas en cultivos de laboratorio sin afectar a las células no infectadas y suprimió el virus en los pacientes durante el tratamiento y durante al menos ocho semanas después de que se dejó de administrar el fármaco, según un ensayo clínico realizado por investigadores de las universidades de Rutgers y Dartmouth, en Estados Unidos.



Estos resultados han sido publicados en la revista 'Plos One' y apuestan por el desarrollo de este prometedor tratamiento contra el VIH que podría destruir el ADN del VIH presente en las células infectadas por esta enfermedad.



Los tratamientos actuales contra el VIH se centran en los fármacos antirretrovirales que, cuando se toman combinados durante toda la vida de un paciente pueden prevenir el desarrollo del virus.



"Por primera vez, se muestra que es posible con un fármaco sistémico matar selectivamente las células infectadas con el VIH que causan el sida", afirma el doctor Hartmut Hanauske-Abel, investigador de la Escuela de Medicina de Rutgers de Nueva Jersey, uno de los autores del estudio.



El tratamiento dirigido al ADN en las células infectadas ha sido difícil debido a que el virus persistente e incurable de la inmunodeficiencia humana es capaz de insertar su propio ADN en el ADN de cualquier células infectada.



En el ensayo clínico piloto, realizado por la compañía con sede en Toronto, ApoPharma Inc., que comercializa la deferiprona, participaron 26 voluntarios tanto infectados por el VIH como saludables. Algunos participantes recibieron placebos, otros el fármaco en dos dosis diferentes.

Así, los investigadores comprobaron que de los siete participantes con VIH cuyo suero registraba un umbral de concentración necesario del fármaco mientras lo estaban usando durante el protoclo de siete días, seis mostraron respuestas positivas del VIH durante el tratamiento.

Los participantes que completaron todo el protocolo mantuvieron sus respuestas después de que se detuvo el tratamiento farmacológico hasta durante ocho semanas.