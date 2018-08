Una modificación del genoma del VIH podría desarrollar nuevos fármacos contra la enfermedad

Se trata de una nueva investigación, publicada en 'Nature Microbiology' que identifica un nuevo mecanismo para el control de la replicación del VIH y su interacción con el sistema inmune del huésped. Una modificación del genoma del VIH puede dar un giro al diseño de la vacuna y el desarrollo de fármacos.



"Nosotros y otros colegas en las compañías farmacéuticas han trabajado durante años para desarrollar fármacos dirigidos al material genético del VIH, su ARN, pero nunca han llegado a la clínica", explica el autor principal de este estudio, Tariq Rana, profesor de Pediatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de California de San Diego. "Ahora sabemos por qué: estábamos desarrollando fármacos a partir de dianas de ARN que no tienen estas modificaciones, cuando en realidad el ARN era diferente", añade.



En las células humanas, el ARN es el material genético que lleva instrucciones desde el ADN en el núcleo de una célula fuera del citoplasma, donde la maquinaria molecular utiliza esas instrucciones para construir proteínas. Por el contrario, el genoma completo del VIH se compone de ARN, no de ADN. El virus secuestra la maquinaria celular del huésped para traducir su ARN a las proteínas.



Las células pueden modificar químicamente el ARN para controlar o alterar su función. Una de estas modificaciones, M6A, es común en los seres humanos y otros organismos pero se sabe poco sobre el papel que M6A juega en el sistema inmunológico humano o en las interacciones entre las células y los patógenos invasores, como el VIH.



En su estudio, el equipo de Tariq Rana descubrió modificaciones M6A en el ARN del VIH, por primera vez, y también examinó el efecto de M6A en el trabajo tanto del ARN en el VIH como en el huésped humano durante la infección de las células inmunes humanas.



Una de las proteínas codificadas por el genoma de ARN del VIH es Rev. Después de que las proteínas Rev se construyen en el citoplasma de la célula huésped humana, vuelven de nuevo al núcleo, donde se reúnen en un punto particular en el ARN del VIH llamado elemento de respuesta a Rev (RRE, por sus siglas en inglés). Allí, Rev ayuda a transportar transcripciones de ARN del VIH recién producidas en el citoplasma de acogida, un paso esencial para la replicación viral.