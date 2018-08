Nuevo enfoque terapeútico para la esclerosis lateral amiotrófica

Los investigadores revelaron que niveles crecientes de cierta proteína clave protegen con éxito contra la muerte celular en las dos versiones de la enfermedad, genética y esporádica.



En el estudio actual, publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', los autores identificaron otra proteína, hUPF1, que mantiene TDP43 bajo control, evitando así la muerte celular. Incluso, el tratamiento mediante esta vía también puede tener implicaciones para la demencia frontotemporal porque muchas de las mismas proteínas están involucradas.



En España se diagnostican cerca de 750 casos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), alrededor de 14 casos semanales, y actualmente se calcula que hay aproximadamente 2.800 afectados por esta enfermedad degnerativa, una enfermedad que provoca una parálisis muscular progresiva e irreversible.



La esclerosis lateral amiotrófica es un trastorno neurodegenerativo que provoca la parálisis y posterior muerte debido a la pérdida de neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal.



Una característica principal de la ELA es una acumulación de la proteína TDP43, cuyo exceso resulta tóxico para las células.