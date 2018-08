Siete investigaciones de 2016 con sabor español

Muchas han sido las investigaciones o proyectos científicos que han estado lideradas por españoles o han contado participación española. Estas son algunos ejemplos:

Descubren una diana terapéutica contra el cáncer de mama más agresivo

Un equipo internacional de científicos encontró una nueva diana terapéutica para el cáncer de mama triple negativo, el más agresivo y con peor pronóstico, y el único que no cuenta con terapias dirigidas. El estudio se publicó en Nature Medicine.



El estudio, dirigido por la investigadora catalana Fara Brasó-Maristany junto al oncólogo Andrew Tutt, del King’s College de Londres, se hizo en colaboración con científicos del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York y del Institute of Cancer Research de Londres.



Demuestran en ratones que se puede revertir el envejecimiento

Un grupo de investigadores liderado por el español Juan Carlos Izpisúa demostró la posibilidad de revertir el envejecimiento a través de un proceso de reprogramación celular con el que consiguieron alargar la vida de ratones afectados por una enfermedad que adelanta bruscamente la vejez.



El estudio, publicado en Cell, pone al descubierto que la expresión intermitente de genes asociados con un estado embrionario puede revertir los signos del envejecimiento.

Descubren que las células tumorales necesitan grasa para hacer metástasis

Las células tumorales necesitan grasa para expandirse y con el aislamiento de la proteína CD36, que capta esta grasa, las metástasis se reducen, según descubrieron científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona. Un gran avance que podría ser clave en la lucha contra el cáncer.

Fármaco eficaz contra un amplio espectro de dolencias autoinmunes

Científicos diseñan un fármaco capaz de frenar gran variedad de enfermedades autoinmunes como el asma, la psoriasis, la enfermedad de Crohn o la esclerosis múltiple pero sin bloquear la respuesta natural del organismo contra las infecciones causadas por patógenos.



El estudio está dirigido por Balbino Alarcón del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y se publicó en Science Translational Medicine.



Un investigador español descubre un vínculo clave entre la fiebre y la muerte súbita cardíaca

Alfonso Ortigado, del Servicio de Pediatría del Hospital de Guadalajara, ha demostrado que la fiebre en los niños, a veces, puede esconder una anomalía que delata el denominado 'síndrome de Brugada', precedente de una posible muerte súbita.



El investigador ha publicado este hallazgo a través de un comunicado: 'Fever-induced Brugada pattern: temperature matters' durante la celebración en Londres del congreso Excellence in Pediatrics.

Un test genético podría predecir el riesgo de sufrir un infarto

Una prometedora investigación, con participación española gracias a la colaboración del Instituto de Investigaciones Médicas del Hospital del Mar de Barcelona, ha desarrollado un test genético que podría ayudar a predecir el riesgo de sufrir un infarto de miocardio, a partir de 11 variantes relacionada con el riesgo cardiovascular.

Recuperan el genoma de la malaria europea, erradicada hace casi 70 años.

Un grupo de científicos consiguió recuperar el genoma de la malaria european trabajo que no sólo ayudará a reconstruir los movimientos geográficos de esta enfermedad a lo largo de los siglos, sino que además permitirá saber cómo eran estos parásitos antes de mutar y hacerse resistentes a los fármacos.

La investigación, dirigida por Carles Lalueza-Fox, del Instituto de Biología Evolutiva (CSIC-Universidad Pompeu Fabra), se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.