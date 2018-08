Siete premisas que debes evitar si quieres mejorar tu salud cardíaca

Gracias a una investigación realizada por la Clínica Cleveland, en la que participaron 1.009 adultos (487 hombres y 522 mujeres), se ha podido preparar una lista de los malentendidos más habituales sobre salud cardíaca.

1. No saber la cantidad de ejercicio que tu cuerpo necesita

Los expertos recomiendan ejercicio aeróbico moderado por lo menos 2,5 horas cada semana. Sin embargo, solo un 20% de los americanos conoce este objetivo y el 40% de ellos realiza menos deporte del que debería.



2. No priorizar entre las actividades diarias el ejercicio regular

Las obligaciones laborales, el cansancio y la conciliación familiar han sido las razones más citadas por los encuestados para no hacer ejercicio, a pesar de los innumerables beneficios que tiene seguir una rutina de ejercicio físico constante.



3. No tener un plan para cumplir con los objetivos de pérdida de peso

Aunque muchos americanos realizan ejercicio para perder o mantener el peso, muchos no tienen un plan claro para conseguirlo. Recuerda que necesitas quemar o reducir 500 calorías de la dieta para perder 450 gramos por semana. Solo un 31% de las personas que realizaron el cuestionario lo sabía.



4. No aprovechar la rehabilitación cardíaca si tienes una enfermedad de este tipo

Después de un ataque o cirugía cardíaca, conviene realizar una rehabilitación para volver a la normalidad lo antes posible. Solo un 13,9% de los pacientes la emplean.



5. No realizar bastante ejercicio si tienes una enfermedad cardíaca

La mayoría de personas piensa que un enfermo del corazón debe realizar más ejercicio que el resto, aunque la realidad es que alguien que padezca del corazón debería practicar algún ejercicio físico durante 2,5 horas a la semana, la misma cantidad que cualquier otra persona.



6. No emplear la tecnología para lograr los objetivos de entrenamiento físico

Sólo la mitad de los encuestados que realizaba ejercicio semanalmente habían seguido su tasa cardíaca durante el ejercicio, algo que puede ayudar a estimular tu esfuerzo y superar tus límites de forma adecuada.



7. Esperar por una prueba de esfuerzo si tienes colesterol elevado

En general, los médicos no recomiendan una prueba de estrés para personas que no han tenido síntomas de enfermedades cardíacos o colesterol elevado. La mayoría de americanos cree que esta prueba de estrés sí es necesaria. Solo un 15% saben que esto no es así.