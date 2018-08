Una terapia contra el cáncer de próstata podría duplicar el riesgo de padecer Alzheimer

Los expertos han utilizado la terapia de privación de andrógenos para reducir la testosterona y otros andrógenos en pacientes con cáncer de próstata desde la década de 1940. En Estados Unidos, cerca de millón de hombres recibe actualmente ADT como tratamiento para el cáncer de próstata.



Nigam Shah, profesor asociado de investigación en Informática Biomédica en Stanford, y Kevin Nead, residente de la Universidad de Pensilvania que obtuvo su título de médico en Stanford, escanearon los registros de alrededor de 5,5 millones de pacientes de dos hospitales: 'Stanford Health Care', en Palo Alto, y el Hospital Mount Sinai, en Nueva York.



Entre ese grupo, identificaron 16.888 pacientes con cáncer de próstata no metastásico, 2.397 de los cuales habían sido tratados con la terapia de privación de andrógenos.



Los pacientes, que habían sido tratados con ADT, tenían alrededor de 1,88 veces más posibilidades de ser diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer en un periodo de seguimiento medio de 2,7 años en comparación con los pacientes de cáncer de próstata que no recibieron ADT, según el estudio.



El subconjunto de los hombres tratados con ADT durante más de 12 meses presentaban un riesgo de más del doble que los pacientes con cáncer de próstata no tratados con ADT.