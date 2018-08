Úteros de laboratorio, una técnica pionera para mujeres que no pueden quedarse embarazadas

El Instituo valenciano de infertilidad ya trabaja en esta técnica que consiste en extraer el útero a una donante, quitarle las células y poblarlo, de nuevo, con células madre de la paciente para que no haya rechazo, una vez trasplantado.



"En animales se ha conseguido ya descelularizar el útero y crear un útero con células distintas pero en la especie humana no se ha conseguido, todavía", explica Carlos Simón, director y científicos de IVI/Igenomix.



Hasta el momento, en España, solo se ha conseguido regenerar úteros con atrofia gracias a las células madre de la médula ósea obtenidas de la propia paciente e inyectadas de nuevo en el útero.



Aunque, por el momento, para muchos esta nueva técnica sea solo ciencia ficción, los expertos no descartan que en un futuro, estos avances puedan crear vientres de laboratorio.



Si se consigue podría ser una hipotética alternativa a la gestación subrogada que permitiría que quién quiera ser madre o padre, pueda conseguirlo gracias a esta incubadura artificial.