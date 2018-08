'100 metros', una historia de sacrificio y superación que gira en torno a la esclerosis múltiple

Una historia de superación que sale a a la luz para concienciar a la sociedad sobre la esclerosis múltiple y dar visibilidad a esta enfermedad.



La esclerosis múltiple es una patología de origen desconocido y de carácter autoinmune que está vinculada a ciertos factores genéticos y ambientales.

Cuando Ramón Arroyo tenía 32 años fue diagnosticado de esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica, degenerativa e incurable. No obstante, decidió "romper los límites y vivir" y comenzó a salir, a andar, a realizar largos entrenamientos y, años después, a completar la prueba más dura de un triatlón.



"Todos tenemos una enfermedad incurable y degenerativa que se llama vida. No soy un superhéroe, pero rendirse no es una opción", ha subrayado el protagonista de la película, quién ha añadido que "hay que incrementar el conocimiento y la sensibilidad social sobre las realidades de la esclerosis múltiple, y esta película pretende emocionar y empatizar porque los pacientes nos sentimos incomprendidos".



'100 metros' es una comedia dramática y Dani Rovira será el encargado de meterse en la piel de Ramón Arroyo. La película se estrenará el 4 de noviembre aunque el 5 de noviembre habrá un pase privado cuyos beneficios se destinarán a la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid (FEMM), miembro de Esclerosis Múltiple Madrid (EME), AEDEM Madrid y AELEM, para la realización de tres proyectos dirigidos a los pacientes.