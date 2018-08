1.500 millones de euros podrían salvar la vida de los enfermos más graves de hepatitis C

El presidente de la plataforma, Mario Cortes, ha explicado que estas cantidades son las que se barajan dentro de un estudio económico que están realizando con ayuda de los hepatólogos y que esperan poder mostrar, dentro su plan económico para conseguir que "no muera nadie más", al actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que esperan que algún día les reciba.

Los datos de los hepatólogos muestran que 170.000 personas están diagnosticadas de hepatitis C en España, de ellos el 40% están en fase 3 o fase 4, en este último caso hablamos de cirrosis. De este 40% hay unos 35.000 cirróticos graves avanzados, "con una esperanza de vida muy corta si no se les da tratamiento hoy mismo, con la conciencia de que quizá mañana ya será tarde".



Sin embargo la partida de Sanidad en España es insignificante si se compara con otros países del entorno; actualmente, para sofosbuvir, comercializado como 'Sovaldi' por Gilead, Sanidad ha aprobado una partida de 125 millones de euros con techo de gasto para su administración; la administración de este fármaco, acompañado de simeprevir o daclatasvir (recientemente aprobado)a es fundamental para conseguir la curación.

Mientras en países como Francia o Alemania se han aprobado partidas de 750 y 700 millones, respectivamente, y sin techo de gasto para 2015. "Comprarlo con el presupuesto en España es un insulto sobre todo teniendo en cuenta que hace unos días veíamos que le han dado a Florentino Pérez 1.400 millones por la plataforma del Castor o dieron 30.000 millones al rescate de la autovías", afirma.



"Lo que queremos y les vamos a exigir al ministro de Sanidad es que deje a los profesionales trabajar, que cuando el hepatólogo prescriba una medicación automáticamente se dé. No se tienen que tomar decisiones administrativas por encima de las decisiones médicas porque debe primar antes la vida que el dinero", afirma respaldado por las recomendaciones de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), que la semana pasada mostraba su rechazo ante las condiciones de uso impulsadas por Sanidad para los nuevos fármacos para la hepatitis C.



Cortes, ha mantenido una reunión con el Consejero de Sanidad de Madrid, Javier Merino, para tratar la situación de los pacientes madrileños más graves y por el encierro en el Hospital 12 de Octubre, ha mostrado su intención de seguir "luchando por la vida" tras no lograr su objetivo principal que es que todos los enfermos madrileños sean tratados con los nuevos fármacos.



Por su parte, la Comunidad de Madrid anunciaba que elaborará un Plan Integral de la Hepatitis C para mejorar tanto su prevención como la asistencia a los pacientes; estima que la elaboración de esa estrategia estará finalizada en el primer trimestre del año que viene.



En un comunicado, recalca que la elaboración de este plan es una demanda tanto de los profesionales como de los pacientes, y tiene como precedente la publicación del documento 'Hepatitis C en la Comunidad de Madrid' que comprendía aspectos de vigilancia y control de la enfermedad, tratamientos disponibles e información al paciente.



Mientras tanto, la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) y el Grupo de Apoyo a los Enfermos de Hepatitis C (GAEHC) han exigido a los partidos políticos que no utilicen la situación de estos pacientes como "arma política" y exigen al Ministerio de Sanidad que la aplicación de los tratamientos "solo dependa de la prescripción del especialista".