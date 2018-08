La Academia española de Ciencias Exactas se suma a las movilizaciones contra Trump

La Real Academia de Ciencias Exactas recuerda que las críticas de la actual administración estadounidense sobre estos temas no tienen ni base científica ni están razonados.



Así, la RAC señala que algunas organizaciones, entre ellas la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, han impulsado un movimiento de la comunidad científica internacional para preservar las bases del conocimiento científico.



Trump debe meter a científicos "creíbles" en todos los niveles y en todas las agencias federales, y "no individuos que rechazan la evidencia científica en asuntos de crítica importancia pública como las vacunas y el cambio climático, según la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia.



"Con este nuevo Gobierno en particular tenemos la preocupación de que quizás su presidente no valore completamente la evidencia basada en la ciencia" y que las decisiones políticas las tome a partir de ahí, explica la Asociación.



También en Europa se han dado pasos: investigadores europeos de 46 sociedades científicas firmaron una carta abierta en la que piden al presidente de EEUU que mantenga un sistema de ciencia basado en el intercambio abierto de personas e ideas, y advierten del impacto negativo de sus políticas para el progreso científico.



Los firmantes, entre los que se encuentran, por parte española, la Real Sociedad Matemática o la Sociedad de Biofísica, muestran su preocupación por la "credibilidad injustificada" que se está dando a opiniones no basadas en hechos y procesos científicos sólidos en áreas como ciencias del clima o seguridad de las vacunas.