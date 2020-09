La AECC financia 470 proyectos de investigación sobre cáncer

Gracias al esfuerzo de la AECC, el 63% de los grupos que integran la red de investigación de cáncer en España han recibido o reciben ayudas de la entidad. De hecho, en los últimos diez años, la AECC ha financiado 470 proyectos de investigación en cáncer y por sus Ayudas han pasado investigadores de renombre como el Dr. Josep Baselga, el Dr. Mariano Barbacid o la Dra. María Blasco.



Estos datos demuestran, no solo la creciente actividad de la AECC en materia de investigación en cáncer, sino el compromiso de la sociedad por ayudar a la organización a que la investigación oncológica sea una prioridad social.



Este es uno de los motivo, por los que cada año, la AECC sale a la calle con las huchas con el objetivo de recaudar fondos que irán destinados, íntegramente, al mantenimiento de los programas y servicios gratuitos que ofrece la entidad y a seguir financiando investigación oncológica.



Una Cuestación que estará presente este año en todas las Comunidades Autónomas, con casi 4.000 mesas y 7.000 personas voluntarias, y que permitirá a la AECC seguir manteniendo ese contacto directo con los ciudadanos.



Así, el 5 de mayo, la Asociación vuelve a salir a la calle con la campaña de cuestación bajo el lema 'No te imaginas todo lo que un euro pone en marcha'. De nuevo adopta la flor del iris blanco como símbolo de lucha contra el cáncer y el compromiso con la investigación oncológica.



Por otra parte, la AECC aprovechará su presencia en las calles para acercarse a la sociedad e informarles sobre aspectos relevantes de la enfermedad tales como como reducir el riesgo de desarrollar un tumor o detección precoz del cáncer.



En Madrid más de 500 mesas, 7.500 huchas y más de 2.500 voluntarios estarán repartidos por toda la Comunidad Autónoma recaudando fondos para la lucha contra el cáncer.

Albert Rivera, Begoña Villacís, Natalia Figueroa, Nieves Herrero, Rosa Villacastín, Arantxa de Benito, Maria Ángeles Pérez junto con los jugadores del Real Madrid, serán algunos de los rostros conocidos que acompañaran ala Cuestación en la comunidad de Madrid este día.



Una de las prioridades de la AECC es impulsar la investigación oncológica financiando proyectos de calidad que permitan, no solo un mayor conocimiento del cáncer, sino que mejoren el abordaje de la enfermedad desde la prevención a los tratamientos con un único objetivo: aumentar la supervivencia. Buen ejemplo de esta manera de trabajar es el proyecto liderado por el Dr. Jaume Reventós y los notables resultados obtenidos en cáncer de endometrio.