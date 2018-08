La AECC solicita la implantación de programas de cribado en toda España para la detección precoz del cáncer de colon

Una triste realidad. España el riesgo de morir por una enfermedad que se podría curar en un 90%de los casos si se detectase a tiempo, depende del lugar de residencia. Por ello, ante esta situación, la AECC solicita a las Comunidades Autónomas, que no disponen del programa de cribado, que aceleren los plazos de implantación con el objetivo de evitar muertes a causa de esta enfermedad.



Inés Entrecanales, vicepresidenta de la AECC, ha señalado que "hay desigualdades que salen muy caras como esta, que te puede costar la vidA". La evidencia científica ha demostrado que la detección precoz, a través de programas de cribado, disminuye la mortalidad a corto plazo entre un 30% y un 35%, lo que equivaldría en España a salvar unas 4.000 vidas cada año.



"La AECC considera, continúa la vicepresidenta de la Asociación, que es un derecho de los ciudadanos y un deber ineludible de todas las CCAA lograr, lo antes posible, que todas las personas entre 50 y 69 años tengan la posibilidad de participar en un programa de cribado de cáncer colorrectal porque salva vidas".



El cáncer de colon es uno de las cánceres más frecuentes en España pero, también, se supera en el 90% de los casos en los que se detecta a tiempo mediante una sencilla prueba, el Test de Sangre Oculta en Heces (TOSH). Por todo ello, es fundamental que la gente esté concienciada y conozca las pruebas que son necesarias.



Un análisis realizado por la AECC (Observatorio del Cáncer AECC: Cáncer colorrectal. Percepciones y Barreras ante las pruebas de cribado) ha evaluado el nivel de información y concienciación sobre este tipo de cáncer y el conocimiento sobre laspruebas diagnósticas.



Una de las principales conclusiones, según estos datos, es que el cáncer de colon ocupa el sexto lugar en el ránking de tumores que preocupan a la población y tan sólo al 11% le preocupa que se lo diagnostiquen.



La percepción de riesgo disminuye considerablemente si no existen síntomas, problemas intestinales o antecedentes familiares. Nada menos que el 61% de los encuestados desconocen qué pruebas se utilizan para detectar y realizar un diagnóstico de esta enfermedad, y el 50% desconoce si estos servicios se realizan en su Comunidad.



En la comparativa entre pruebas (colonoscopia y test de sangre oculta en heces (TSOH), es esta última prueba con la que los encuestados manifiestan tener menosreparo si tuvieran que hacérsela. El 42% no tendría ningún inconveniente en realizarseel TSOH, frente al 20% que indican lo mismo para la colonoscopia. Más del 70% de los encuestados participarían en un programa de cribado.



En conclusión, el cáncer colorrectal (CCR) es un gran desconocido entre la población por lo que la percepción de riesgo se ve reducida y la información es insuficiente. La mayoría de los encuestados indican la colonoscopia como única prueba para elcribado, con las resistencias que ello conlleva.



Los programas de cribado poblacional en cáncer de colon, además de ahorrar sufrimiento y salvar vidas, son capaces de ahorrar costes a las arcas de Estado. La prueba utilizada en estos programas de cribado es el Test de Sangre Oculta en Heces(TSOH), una prueba sencilla y barata capaz de detectar el tumor en sus etapasiniciales o las lesiones premalignas que lo originan.



Esta prueba cuesta 2€ y sí da positivo, lo que sucede entre el 6% y el 7% de la población cribada, se realiza una colonoscopia que tiene como coste unos 180€. El coste medio del tratamiento de un cáncer colorrectal en España supera los 27.000 euros, que aumenta mucho más si contabilizamos las nuevas terapias biológicas y los tratamientos neoadyuvantes y quirúrgicos para la enfermedad metastásica.



El coste de dar cobertura a toda la población de entre 50 y 69 años, que en España son 11.347.2761, sería aproximadamente de 65 millones de euros, lo que supone tan solo un 6% del totalgastado actualmente en su tratamiento (aproximadamente1.000 millones de eurosanuales).