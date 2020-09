Los afectados por la hepatitis C aplazan la querella contra Ana Mato

El vicepresidente de esta plataforma, Damián Caballero, ha explicado que la querella se presentará ante el Tribunal Supremo (TS) antes de que concluya esta semana. La Junta Directiva de esta Plataforma estudiará la incorporación de otras personas, además de Ana Mato a esta querella, a quiénes responsabilizan también de la muerte de 4.000 enfermos de hepatitis C a los que no se les dio el medicamento Sovaldi a pesar de que ya estaba aprobado por la Agencia Española del Medicamento.

"Necesitamos hacer acopio de la documentación necesaria para respaldar la denuncia", ha indicado Caballero para explicar este retraso. En la reunión que celebra la Plataforma, los afectados por esta enfermedad analizarán también la primera reunión del comité que elaborará una estrategia integral para tratar la hepatitis C, que determinará los pacientes a los que se deben prescribir los tratamientos más innovadores.

Por su parte, el Partido Popular no ve adecuado la querella que va a presentar esta plataforma. El portavoz de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, ha avisado de que detrás de estos pacientes hay "intereses políticos".

"Me parece un disparate y quiero decirle a esas personas, a las organizaciones políticas que hay detrás de ellas, que la primera vez que se recetaron y aplicaron en el Sistema Nacional de Salud medicamentos contra la hepatitis C fue cuando Ana Mato era ministra de Sanidad y, ahora, se va a volver a suministrar un nuevo medicamento de última generación a las personas que lo necesiten y con criterios médicos y científicos, no con criterios políticos".

Además, ha calificado de "indecente" que una parte de la izquierda acuse al Gobierno de las muertes de pacientes con hepatitis C y ha destacado la necesidad de dejar a los médicos la labor de prescripción. "Esto de la automedicación o de que haya un político que determine qué tipo de fármaco se tiene que suministrar a un paciente me parece un disparate. Y, además, cuando eso lo usan los políticos para acusar de determinadas cuestiones me parece una demagogia lamentable", ha añadido.