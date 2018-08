Alfonso Alonso: "no se pueden considerar caros los medicamentos que cronifican enfermedades"

NUEVAS FÓRMULAS PARA COSTEARLOS

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha defendido que "no se pueden considerar caros" los medicamentos innovadores que "cronifican enfermedades graves" que antes "no tenían solución", como ha sido el caso reciente de la hepatitis C, y ha abogado por "encontrar fórmulas" para que éstos lleguen a los pacientes.