Los análogos de vitamina D podrían mejorar la efectividad de la quimioterapia en el cáncer de mama

El Dr. Samuel Seoane, responsable de este proyecto, ha explicado que los datos obtenidos en el laboratorio muestran que los análogos de la vitamina D mejoran el efecto de la quimioterapia en un 20% y abren la posibilidad de nuevas estrategias terapéuticas para el futuro tratamiento del cáncer de mama.



Este gran avance permitiría mejores resultados clínicos, al reducir los efectos secundarios en las pacientes, ya que se utilizaría menos dosis de quimioterapia. El experto ha explicado que la administración de vitamina D o algún análogo de la vitamina D disminuiría los niveles de esta proteína y por tanto sería un tratamiento farmacológico eficaz para este tipo de pacientes.



Además, en este trabajo se ha demostrado que la combinación de análogos de vitamina D con quimioterapia podría ser útil en el tratamiento de los tumores de mama más agresivos para los cuales no hay una terapia dirigida y su tratamiento se basa en la quimioterapia.



Este importante e innovador proyecto de investigación del Dr. Seoane forma parte de los nueve que han finalizado en el año 2015, y que han sido presentados en el simposio que este año ha tenido como foco los tumores de mama y colon.



"El esfuerzo que hacemos por financiar proyectos de investigación en cáncer de calidad está teniendo resultados que sin duda mejoran el abordaje del cáncer desde la prevención, diagnóstico precoz, tratamientos más precisos y un mayor conocimiento de la enfermedad, lo que eleva la supervivencia en cáncer y disminuye el impacto de la enfermedad, mejorando la vida de las personas", ha asegurado la presidenta de la AECC, Isabel Oriol.



Así, la Asociación española contra el cáncer ha presentado los resultados de proyectos de investigación oncológica financiados por un total de 1,4 millones de euros gestionados a través de su Fundación Científica. Los resultados aportados por esta doctora han proporcionado conocimiento sobre el cáncer de colon, básico para seguir avanzando hacia la curación de los pacientes con este tipo de tumor.



Entre otros hallazgos ,el equipo investigador ha podido describir nuevos mecanismos de comunicación entre el tumor y la mucosa de colon adyacente cuya disrupción podría ser una buena diana terapéutica para tratar este tipo de tumor.

El tumor de colon es el de mayor incidencia en ambos sexos con entre 28.000 y 33.000 casos nuevos cada año. El cáncer de mama, por su parte, es el de mayor incidencia entre la mujeres con cerca de 25.000 casos nuevos cada año, según los datos epidemiólogicos publicados en Globocan 20121.



Durante el acto, también han participado otros investigadores que si bien no han finalizado sus proyectos, han querido compartir sus avances como por ejemplo el del Dr. Reventós cuyo trabajo está orientado a lograr el 100% de curación en tumores de endometrio.



La AECC tiene como una de sus prioridades impulsar la investigación oncológica financiando proyectos de calidad que permitan, no solo un mayor conocimiento delcáncer, sino que mejoren el abordaje del cáncer desde la prevención a los tratamientocon un único objetivo: aumentar la supervivencia.



Además, la Asociación defiende que la investigación debe tener una estructura estable que permita a los investigadores realizar su trabajo con la tranquilidad necesaria para que puedan obtener losresultados deseados. En este sentido, los proyectos financiados por la AECC sonplurianuales, otorgados por concurso público, y con el objetivo de que sean deaplicación a los pacientes priorizando la labor coordinada entre investigadores básicosy clínicos.



En otro orden de cosas, la AECC busca comprometer a la sociedad en la investigaciónen cáncer poniendo en marcha dos proyectos: el 'Día Mundial de la Investigación en Cáncer' y el reto 'Horizonte AECC 2020'.



El primero de ellos pretende que se reconozca el día 24 de septiembre, fecha del aniversario del nacimiento del Premio Nobel español Severo Ochoa, como el 'Día Mundial de la Investigación en cáncer' cuyo objetivo es impulsar la investigación oncológica y evitar que se frene en sus avancescientíficos para lograr el único objetivo que la mueve: ponerle fin al cáncer.



Además, esta conmemoración serviría para concienciar a la sociedad española para queimpulse la investigación oncológica como única vía para frenar la enfermedad; proteger el talento nacional para que forme parte/contribuya de los avances de la investigación oncológica internacional; y que se obtenga el reconocimiento social y laboral a la labor investigadora en nuestro país.

El segundo de los proyecto, el reto 'Horizonte AECC 2020' busca sumar a lo que ya destina la Administración del Estado 20 millones de euros adicionales a partir del año 2020, de los cuales la AECC se compromete a aportar la mitad.



En este reto, presentado el junio de 2015 en un acto presidido por la Presidenta de Honor de la AECC Su Majestad la Reina, también se pretende sumar el esfuerzo del tejido empresarial en la lucha contra el cáncer a través de la investigación oncológica.