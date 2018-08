'Apadrina la ciencia' lanza una campaña para financiar la investigación científica

La ciencia y el azar parecen términos totalmente opuestos pero gracias la 'Plataforma 0,8', la nueva campaña de 'Apadrina la ciencia' están mucho más cerca.



Esta inicativa pretende buscar financiar proyectos de investigación a través de la compra de lotería. Con cada participación de seis euros, el 1% de las ganancias se destinará a becas para que proyectos científicos en desarrollo puedan culminar su trabajo.



Los expertos han explicado que esta iniciativa sigue los pasos de otros países como Reino Unido, en el que el 25% de la recaudación anual por venta de lotería se destina a proyectos sociales, entre los que se incluye la ciencia.



Inés Antón, titular del Centro Superior de Investigaciones Científicas y promotora de 'Apadrina la Ciencia', ha remarcado que el 0,8% de la recaudación de estas participación, que se podrán adquirir online, a partir de septiembre, y tendrá más repercusión en el Sorteo de Navidad, revertirá directamente en cultura científica.



"Es un producto que participa en los sorteos de ámbito nacional y que tiene premio asegurado". Cada participante compra, por seis euros, diez números que incluyen todas las terminaciones y así se garantiza un retorno parcial de dinero.



"El objetivo final es conseguir 100 contratos de investigación, pero es una ambición a largo plazo”, ha declarado Inés Antón. Las becas estarán abiertas a todas las áreas del conocimiento científico e instituciones, sean públicos o privados.



"Para dar las becas se hará una convocatoria abierta, transparente y evaluada por una entidad externa a Apadrina la Ciencia” ha remarcado la científica. "No se trata del crowdfunding clásico para financiar nuestros proyectos", ha añadido la promotora.



Los beneficiarios recibirán recursos durante un año para concluir trabajos que de otra forma no podrían concluir o para avanzar en la creación de patentes que tengan un beneficio para la sociedad. "Como científicos, sabemos detectar qué personas están preparadas y dónde hay que poner el dinero para que esté bien invertido”, ha manifestado la promotora de la asociación.



'Apadrina la Ciencia' es una iniciativa promovida por más de 200 científicos, entre ellos Margarita Salas, para fomentar la investigación y divulgación científica en España.



Pero no es la primera vez que 'Apadrina la Ciencia' apoya inicitivas de este tipo. El año pasado ya puso en marcha la primera iniciativa de este tipo con el lema 'Invertir en ciencia es invertir en futuro', y su décimo solidario con la cual consiguieron recaudar casi 5000 euros para el fondo de becas científicas.



"En 2015 había que comprar el décimo entero para colaborar. Este año hemos cambiado el modelo y se puede adquirir a partir de 6 euros", ha comentado Inés Antón.