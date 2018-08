La apnea, el trastorno del sueño que no deja dormir

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica se dedica a la investigación de los trastornos del sueño vinculados a la respiración y, sobre todo, la apnea de sueño que es la suspensión transitoria de la respiración.



Hasta hace relativamente poco tiempo no se daba importancia a roncar o tener problemas durante el sueño, por lo que las personas no consultaban a su médico. De allí que a pesar de que se estima que entre 1 y 2 millones de personas pueden padecer apnea, solo un 10% de están diagnosticadas.



La persona que sufre apnea de sueño deja de respirar durante 10 segundos, aproximadamente, de manera repetida a lo largo de la noche y estas paradas pueden durar incluso dos minutos.



Las consecuencias de padecer apnea del sueño son principalmente: sensación de cansancio durante el día, somnolencia que puede repercutir en el día a día de la persona que lo padece.



Gracias a las últimas investigaciones realizadas por los expertos en apnea de SEPAR también sabemos que la apnea no tratada también tiene consecuencias graves para la salud como diabetes, hipertensión, ictus o enfermedades cardiovasculares o incluso cáncer.



Sin embargo, la apnea de sueño tiene un tratamiento, que reduce sus síntomas y que no es curativa, que es la CPAP: una máquina que a través de unas mascarilla por la nariz o por la nariz y la boca administra una presión de aire sobre la vía aérea y evita que se cierre la garganta.



Pero, también existen otras alternativas a este tratamiento como son los dispositivos intraorales. Pero no debemos olvidar que, también, perder peso, no fumar, dormir lo suficiente o hacer ejecicio físico pueden mejorar la calidad de vida de estas personas.



Los retos a los que deben enfrentarse los expertos son ahora reducir el infradiagnóstico, facilitar el acceso a los tratamientos y reducir las listas de espera.