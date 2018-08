Aprueban un nuevo medicamento contra el cáncer, el doble de efectivo que la quimioterapia

Grandes noticias para luchar contra el cáncer. Este nuevo medicamento Keytruda, indicado para los pacientes tratados de quimioterapia que no han mejorado, ha sido aprobado para su uso comercial.



Los laboratorios Merck & Co. han confirmado que este nuevo fármaco ofrece grandes beneficios en pacientes con cáncer de pulmón no tratados previamente.



Por otro lado, los especialistas han demostrado que es más eficaz que la quimioterapia en la reducción de tumores de cáncer de pulmón, ya que según un estudio el 55% de pacientes tratados con KeyTruda verán reducidos su tumor.



Como monoterapia, Keytruda reduce a la mitad el riesgo de progresión de la enfermedad y reduce las muertes totales en un 40 % en comparación con la aplicación de quimioterapia sola.



Este medicamento se puede combinar con la quimioterapia aumentando las probabilidades de éxito. El nuevo fármaco se podría convertir en un tratamiento capaz de avanzar en la lucha contra el cáncer.