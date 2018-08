La Asociación Española de cine científico quiere potenciar las películas españolas relacionadas con la ciencia

El presidente de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, Francisco García, ha asegurado que "este acuerdo supone una ventana maravillosa al exterior, sobre todo a Iberoamérica", ya que "pronunciar la palabra español es decir lengua española, cultura y proyecto de futuro".



Francisco García ha destacado el valor de la imagen como medio para la divulgación de la Ciencia porque "no sólo sirve para la transmisión de conceptos, sino para darnos cuenta de que existen muchos otros aspectos de los que nuestra mirada no se había percatado".



Por otro lado, Carlos Espinosa, alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, ha calificado el cine científico como "esencial" y ha puesto en valor la atención que presta a los más jóvenes, ya que "un país que no lo incluya es un país que no puede progresar".



Además, ha insistido en que esta iniciativa permitirá "la proyección de la imagen de nuestro país al exterior, sus realidades étnicas y culturales", así como "presentar a una España actual y moderna que deja atrás los clichés y los estereotipos".