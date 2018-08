Cada año aumenta un 10% la incidencia del melanoma en España

La doctora Pilar López Criado, oncóloga médico de MD Anderson Cancer Center Madrid, hace hincapié en la importancia de las campañas de concienciación sobre el cáncer de piel, que no obstante no han conseguido, todavía, reducir la incidencia de este tipo de tumor. Y no lo han hecho porque el melanoma tarda unos 20 años en desarrollarse tras una exposición continuada al sol, pero sí han conseguido ya que la gente acuda antes al dermatólogo.

En un país, como el nuestro, con una gran exposición al sol, López Criado cree que aún necesitamos algo más de tiempo para cambiar unos hábitos muy arraigados en la sociedad, pero se muestra optimista por los avances que sí se han hecho ya en detección precoz y tratamiento de estos tumores.

"Detección precoz significa que curamos estas lesiones quitándolas, sin necesidad de quimioterapia ni radioterapia", enfatiza esta especialista, quien destaca además el mejor conocimiento patológico que se tiene hoy día de estos tumores, sobre todo en lesiones como el nevus de Spitz o el nevus atípico, que se sabe que sí pueden degenerar en melanoma.

Lo más importante es que la gente acuda a consulta del especialista ante cualquier lunar que le llame la atención, independiente de que sea nuevo o de que ya lleve tiempo con él.

Además, la doctora recomienda estar más pendiente aún en los casos de personas con pieles de fototipo 2 (pelirrojos, de piel blanca, con pecas) o personas que tengan una patología inmunosupresora y se les haya administrado un tratamiento oncológico. Estas personas deberían realizar una visita anual al dermatólogo, incluso aunque no se tenga sospecha de ninguna alteración.

Para conmemorar este Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, la Fundación MD Anderson ha puesto en marcha la campaña 'El mejor regalo, tu piel', que está dirigida especialmente a padres con niños ya que, como señala Patricia Pradera, miembro de esta entidad, "el 80 % del daño solar se produce antes de los 18 años".