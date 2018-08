7 de cada 10 científicos que viven en el extranjero volvería a España

Un 69,52% de científicos españoles que tuvieron que emigrar volvería a España y un 45,16% de los jóvenes investigadores que trabajan en España (JIES) se iría al extranjero si encontrase fuera oportunidades de trabajo. Estas son algunas de las conclusiones de l XI informe INNOVACE de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y el Centro de Estudios Financieros (CEF) que se realiza anualmente.



Este informe se realiza, cada año, con el objetivo de conocer los niveles de confianza de los jóvenes investigadores que trabajan en España (JIES) y los científicos españoles en el extranjero (CIEX) respecto a los sistemas nacionales de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) donde realizan su actividad, así como los niveles de los científicos retornados a España (CRE).



Por otro lado, este informe también da otra serie de datos importantes: el 52,88% de los científicos retornados (CRE) ven posible volver a marcharse se obtienen una oferta en el exterior.



EL 87% de los científicos españoles en el extranjero ve expectativas profesionales favorables con la carrera científica ofrecida.



Por su parte, un 36,97% de los jóvenes investigadores que trabajan en España está seguro de marcharse al extranjero y un 45,16% lo haría en función de las oportunidades laborales; solamente un 11,66% asegura que no se iría a otro país.



Mientras, el porcentaje de los científicos españoles en el extranjero que regresará a España "con total seguridad" es del 11,32%, al tiempo que un 10,06% está seguro de no retornar y un 69,52% lo haría, dependiendo de las oportunidades laborales.



Sin embargo, entre los científicos retornados existe un porcentaje elevado de investigadores que piensa en volver a marcharse, con un 25,96%, en comparación con los que no se irían de nuevo, un 10,58%. También el 52,88% de los investigadores podría irse si encontrasen oportunidades fuera