Cada día mueren 12 personas en España enfermas de hepatitis C

Pedro tiene la receta del médico para el Sovaldi, pero por cuarta vez le han denegado el tratamiento para tratarse la hepatitis C. Sin embargo, Pedro teme que para él sea demasiado tarde. Según los pacientes, cada día mueren 12 personas en España y a muchos podría salvarles el fármaco.



"Nos están tratando como mercancia, como a ganado". A Pedro le han negado el tratamiento de Sovaldi por cuarta vez. Aseguran que se lo darán el próximo día 10 de febrero, pero él no se lo cree: "Ya no me fío porque me han engañado muchas veces".