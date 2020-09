Cada vez más jóvenes investigadores emigran y España se queda sin científicos

Son muchos los investigadores españoles que optan por emigrar para buscar una beca e intentar encontrar trabajo fuera de España. Esto es muy grave ya que conlleva otro problema: nos estamos quedando sin cantera de científicos.



laSexta Noticias ha estado con tres jóvenes científicos españoles que quieren irse de España o se van, como es el caso de Juan Fran. Él quiere dedicarse a la investigación pero no ve futuro en España y ha decidido irse a Alemania para hacer el doctorado mientras trabaja para un laboratorio. Lamenta que nuestro país invierta tan poco en ciencia. "Allí me ofrecen unas condiciones que en España no he podido encontrar", añade.



Sonia también pretende hacer un doctorado y se quiere ir al extranjero porque otros países invierten mucho más dinero en investigación y es que en España, durante sus estudios, sólo ha encontrado recortes. "Cada vez hay menos becas y es muy difícil conseguirlas porque cada vez somos más y los criterios de selección son más altos", explica. También añade que desgraciadamente los grupos de investigación tampoco apuestan por estos nuevos talentos.



Rosa también hara las maletas se irá a Londres, con una beca, para poder dedicarse a lo que más le gusta: la investigación. Y se marcha porque "por cada beca que te encuentras aquí, en el extranjero hay cinco".