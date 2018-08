El cáncer de páncreas, uno de los tumores que menos se investiga

"Sólo el 1% de las becas oficiales se dedican a investigar este tipo de cáncer. Por ello, es necesario concienciar a la población y a la administración de la necesidad de incrementar los fondos para la investigación, ya que se ha demostrado que a más inversión en investigación, más supervivencia", ha argumentado la presidenta de la Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN), Cristina Sandín.



El escaso conocimiento que existe sobre este tumor dificulta el diagnóstico precoz y el tratamiento. Y es que, el 80% de los casos se detectan en fase avanzada, es decir, cuando ya se ha extendido a otros órganos.



Además, no se conocen todavía con claridad cuáles son los factores de riesgo que lo originan y los síntomas suelen pasar desapercibidos tanto por lo pacientes como por los propios médicos porque son "muy leves".



"Biológicamente es muy agresivo ya que las células tienen a abandonar el páncreas de manera muy rápida afectando a otros órganos. Asimismo, los síntomas suelen ser inespecíficos y no alertan de su presencia hasta que ya está en fase muy avanzada", ha recalcado el presidente de la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC), Enrique de Madaria.



Los expertos insisten en la necesidad de aumentar las investigaciones para conseguir mecanismos de diagnóstico precoz y tratamientos que ayuden a la cirugía a frenar las células cancerosas, puesto que, tal y como ha advertido el médico especialista en Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, Federico Longo Muñoz, de los pocos que llegan a operarse, el 70% recae y debuta con la enfermedad ya avanzada.



"Los tratamientos dirigidos no han llegado a este tipo de tumor y, por eso, es muy importante la investigación en este campo, al igual que el abordaje multidisciplinar y el hecho de que tanto la sociedad, como los profesionales sanitarios, industria farmacéutica y administraciones públicas colaboren en el fomento de la investigación", ha aseverado Longo Muñoz.



Precisamente, el grupo de 'Mecanismos Moleculares de la Tumorigénesis' del IMIM-Hospital del Mar (Barcelona), liderado por la doctora Pilar Navarro, ha recibido por parte de AESPANC y ACANPAN la I beca de investigación 'Carmen Delgado/Miguel Pérez-Matero contra el cáncer de páncreas', dotada con 40.000 euros, por su proyecto 'Galectina-1: una nueva diana para el desarrollo de herramientas diagnósticas y terapéuticas para el cáncer de páncreas'.