Los tumores heredados son consecuencia de mutaciones germinales de genes concretos, pues provocan un incremento en la susceptibilidad para padecer cáncer y se transmite entre los miembros de la familia de acuerdo a distintos patrones de herencia. Es decir, lo que se hereda es la susceptibilidad a padecer cáncer, no el cáncer.

Además, en los últimos años se han identificado alrededor de 50 genes implicados en otros síndromes de predisposición hereditaria al cáncer, y se han desarrollado técnicas para su estudio y caracterización de mutaciones.

Desde el CNIO señalan que es común observar varios casos de cáncer en las familias con esta predisposición. Normalmente son del mismo tipo, aparecen en todas las generaciones a edades tempranas, y cuando afecta a órganos pares (mamas, riñones, etc.) puede desarrollarse de forma bilateral. Así que, es muy importante identificar a estas familias con cánceres hereditarios para que sus miembros puedan beneficiarse de medidas eficaces de detección precoz y de prevención de tumores.

No obstante, solo son hereditarios entre un 5 y un 10% de los cánceres, y familiares un 15% más, un tipo se caracteriza por disponer de un gen, que no es lo mismo a tener predisposición, pero que aún así tiene una agregación dentro de la familia superior a la media. Sin embargo, estos genes son difíciles de encontrar.

En el caso de heredar la mutación, la probabilidad de desarrollar el cáncer depende del sexo de quien hereda y de quien transmite, y del tipo de tumor que se hereda, del tipo de gen, y dentro del gen, de la mutación.

Tipos de cánceres heredados

A día de hoy cualquier tipo de cáncer puede ser heredado, incluso el de pulmón, el mesotelioma y otros que están asociados claramente con exposiciones tóxicas (amianto, tabaco, etc.).

Mientras que los más frecuentes son el colorrectal y el grupo de mama y ovario, la excepción son algunos de los cánceres pediátricos y hematológicos.

No obstante, que un familiar tenga un tumor de este tipo significa que sea heredado, pues esa persona puede ser el primer 'mutante' de su familia, un fenómeno que se conoce como 'mutación novo', siendo la primera de la mutación en la familia. En estos casos, al no haber sido heredado de sus padres, sus hermanos no están en riesgo, pero sus hijos tendrán un 50% de riesgo de heredarlo.

Por lo que, los expertos recuerdan la importancia de mantener un seguimiento médico de aquellas familias que tengan cánceres heredados, y aconsejan la posibilidad de hacer test genéticos, ya que son altamente rentables en el diagnóstico.