Carmen Vela: "uno de los problemas del actual sistema científico en España es que está basado en el funcionariado"

Durante su intervención, Carmen Vela ha manifestado su apoyo por la creación de un sistema científico público "híbrido"en el que se pueda compatibilizar la carrera funcionarial y no funcionaral en España."Tenemos que pensar en esta carrera no funcionarial con más insistencia, seguir pensando en las Universidades, valorar de distinta manera la profesión investigadora y, quizá, nuevos modelos de gobernanza", ha explicado.

Por otro lado, ha insistido en la importancia de fomentar una colaboración público-privada para que las empresas inviertan en I+D+i.

Hoy en día en España, el 52% de la I+D+i está financiada por empresas, mientras que la media de Europa se sitúa en torno al 64% y en países como Alemania, Japón o Estados Unidos supera el 70%.

"En muchos países a los que nos queremos parecer, el tema del funcionario en investigación es un concepto que no existe", pone de ejemplo Vela que, no obstante, cree que España no puede "copiar modelos de otros sitios porque toda la estructura social es diferente".

Actualmente, en nuestro país los investigadores pueden desarrollar su carrera siendo funcionarios o no funcionarios pero ya existe la figura del investigador distinguido dentro de esa carrera no funcional en el sistema público español en el que los científicos, mediante convocatoria, puede conseguir una plaza del mismo modo que los funcionarios que acceden por oposición.

"Estamos desarrollando un Real Decreto para que dé cobertura a esa posición, que es no funcionario, para que esté desarrollada cómo será la carrera futura", explica la bioquímica, quecomenta que este RD se encuentra en Abogacía del Estado.

Carmen Vela ha detallado, además, que en la actualidad la inversión en I+D respecto al PIB en España es del 1,22 %, cuando la media europea es del 2 % y el objetivo europeo para 2020 es del 3 %.

"Es fácil en el año 2017 decir que no lo vamos a conseguir. Tampoco me pongo mucho mérito, pero ya lo decía en el 2001, porque también este mismo objetivo del 3 % se puso para 2010, se volvió a repetir para 2020 y por la crisis y otras circunstancias no vamos a llegar", ha explicado.

Vela ha destacado que hay países nórdicos como Finlandia destinan a investigación y desarrollo un 3,5 % del PIB, con un objetivo de llegar al 4 %.

"Nuestro total del 1,22 % es corto, es bajo, estamos muy lejos de la media europea", ha lamentado. A esta situación, ha continuado Vela, se suma el "problema añadido" de que la dedicación del sector empresarial al I+D+i, que alcanza el 80 % en países como Corea, en España "no llega al 55 %", y oscila entre el 52 % o el 53 % dependiendo de los años.

La secretaria de Estado de I+D+i ha destacado que España ocupa la décima posición mundial en investigación, según el ránking Scimago, valorando el número de publicaciones y su calidad, pero que en innovación se sitúa entre la posición 16 y 18 en Europa, según la clasificación IUS de la Unión Europea, con lo que queda "mucho por hacer".