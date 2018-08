El 70% de los casos de cáncer colorrectal se podrían prevenir con cribados

En este sentido, este experto ha reconocido que la realización de pruebas diagnósticas como la colonoscopia, la colonoscopia virtual y el test de sangre oculta en heces es fundamental para evitar la aparición de estos tumores, ya que permiten "actuar sobre el colon cuando todavía no ha aparecido un tumor pero sí un pólipo", precursor del cáncer de colon.



Los pólipos son masas tumorales en principio benignas pero que pueden malignizarse con el paso del tiempo si no extirpan, y que son el origen de la mayoría de los cánceres de colon.



Además, de estas técnicas la que más datos aporta es la colonoscopia, ya que "no sólo nos permite ver el colon sino eliminar posibles pólipos a la vez", ha aseverado Guerra.Junto a este cribado, este experto alude a otros factores también ligados a la prevención como la alimentación, después de que múltiples estudios hayan demostrado que el consumo de fibra (fruta y verdura) y alimentos ricos en calcio y vitamina D (lácteos, frutos secos, legumbres, pescado azul) actúan como protectores frente al cáncer de colon. Asimismo, el consumo abusivo de carnes rojas y procesadas también incrementa el riesgo de padecer esta enfermedad.



Asimismo, el tabaco y el alcohol también hacen más fácil la aparición de pólipos en la mucosa del colon, según este experto, que tampoco pide olvidarse de la actividad física, ya que previene la obesidad y la diabetes, enfermedades que "han demostrado incrementar las posibilidades de padecer cáncer".



EL 80% DE LOS TUMORES SE ACABAN CURANDO

No obstante, Guerra también reconoce que, aunque la incidencia del cáncer de colon aumenta cada año, también los datos de supervivencia mejoran anualmente. Así, la tasa de curación de esta enfermedad supera el 80% en la actualidad y "podría llegar al más del 95% si el cáncer es detectado en sus estadíos más iniciales".

Esto se conseguiría, ha apuntado, si los programas de cribado poblacional estuvieran al alcance de todos los ciudadanos y si éstos tuvieran un mayor conocimiento de las medidas preventivas y síntomas de la enfermedad.



Por eso desde CMED todos los años con motivo del Día de Prevención del Cáncer de Colon intenta que la sociedad tenga más información sobre esta enfermedad que se puede prevenir.