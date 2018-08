Científicos de Barcelona se lanzan al baile para recaudar fondos

Los científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona cantan, bailan y hacen sonar sus probetas y tubos de ensayo en un vídeo lanzado en las redes sociales, en una campaña de micromecenazgo pionera en el campo científico europeo que pretende conseguir fondos para sus proyectos. "Es una iniciativa pionera en Europa para un centro de investigación básica. Mostramos por qué la ciencia es pieza clave para el bienestar y cuáles son nuestros retos a través de la diversión, la buena sintonía y la complicidad de la comunidad IRB", ha explicado el director del IRB, Joan Guinovart, que también destapa en el vídeo musical su faceta de bailarín.

El vídeo musical es el elemento principal de una campaña de micromecenazgo destinada a un público amplio para explicar los retos científicos y la razón de ser del IRB con un lenguaje no tradicional, trascendiendo los circuitos científicos e institucionales en los que se suelen mover los centros de investigación, ha explicado Guinovart. La producción del vídeo ha sido financiada íntegramente por proveedores del centro y en él han participado más de 100 personas.

El sistema de donación persigue favorecer la viralidad del vídeo en la red, ya que con cada 'clic' o visionado en YouTube, el IRB recibe una donación para su investigación, donación sufragada por dos patrocinadores principales, la entidad financiera Banco Sabadell y la empresa farmacéutica Sanofi, que ha comprometido sus fondos a los estudios sobre diabetes que se desarrollan en el centro. "Un mayor número de visionados en YouTube favorecerá la atracción de más fondos para la investigación con nuevos patrocinios", han explicado los responsables del centro.

Pero en paralelo, la campaña de micromecenazgo ha dispuesto otras dos modalidades de colaboración, una enviando de mensajes SMS (enviando IRBBARCELONA al 28014) a través de la cual el centro recibirá una donación íntegra de 1,20 euros destinada a investigación. La segunda vía es a través de la página web de IRB, donde se pueden hacer donaciones puntuales y regulares.

En el vídeo, los científicos del IRB Barcelona se mueven al ritmo de 'Safe and Sound' ('Sanos y salvos'), la popular canción de 2011 del grupo norteamericano Capital Cities, de quien Sony/ATV y Universal Music han cedido los derechos de reproducción. El título del vídeo es 'Scientists in Barcelona dance for cancer, Alzheimer's and diabetes research (music video)'.

Los cinco minutos se han rodado en los laboratorios del IRB en espacios compartidos por la comunidad del Parque Científico de Barcelona -donde está ubicado el IRB-, y en lugares emblemáticos de la capital catalana gracias al apoyo de la BCN Film Comission del Ayuntamiento de Barcelona. Las coreografías se alternan con mensajes directos de los científicos sobre retos clave de la investigación en el IRB: el cáncer y las metástasis, el Alzheimer y la diabetes.

La producción del vídeo ha requerido un año de trabajo, tres días de ensayos y cinco de rodaje y ha involucrado a un equipo internacional de profesionales con los coproductores Richard Santiburcio Miranda de Fiction Films Barcelona (afiliada de Fiction Films Múnich, Alemania) y Heidi Berger (Montreal, Canadá) y a los coreógrafos Sergi Orduña y Úrsula Aguilera.

En el vídeo han participado además estudiantes de bachillerato del programa 'Crazy About Biomedicine' y personal del IRB Barcelona. "El trabajo de frontera que hacemos aquí ahora repercutirá en los fármacos y tecnologías disponibles en un futuro. La investigación atañe a todos y nos beneficia a todos y por eso invitamos a la gente a que se interese por ella y la apoye", ha declarado Joan Guinovart.

El IRB tiene 23 laboratorios y siete plataformas científicas propias y es uno de los principales institutos de investigación biomédica de España, en el que trabajan más de 400 personas de 36 nacionalidades, que están desarrollando más de 150 programas científicos.