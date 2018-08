Científicos de más de 500 ciudades salen a la calle para reivindicar que sin ciencia no hay futuro

Bajo el lema 'Science, not Silence' ('Ciencia, no silencio'), miles de personas han participado en esta marcha mundial en favor de la ciencia. Se trata de una protesta que comenzó en Australia y se fue extendiendo a lo largo del día por más de 600 ciudades de Asia, Europa, África y América para culminar con la más multitudinaria, la de Washington.



'De marcha por la ciencia' es una manifestación que no debe ser entendida como una protesta por los recortes en la ciencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trumpo, sino como una reivindicación del importante papel que debe jugar la Ciencia en la sociedad, insistieron los organizadores.



Sin embargo, el nombre de Trump estuvo muy presente en todas las marchas, celebradas en ambiente festivo y en las que los participantes portaban pancartas con frases como “Liberad el planeta”, “La Ciencia es global”, “Amamos la Ciencia”, "Einstein fue un refugiado", "No hay planeta B" o "El hielo no tiene agenda".



La comunidad científica se une para defenderse de los grupos que niegan de modo interesado evidencias científicas como el cambio climático, la efectividad de las vacunas o la teoría de la evolución, al considerar que su influencia puede acarrear consecuencias desastrosas para el objetivo de conseguir un mundo más justo y seguro.



"En cada país la manifestación reivindica los problemas específicos, y en España el problema es obvio, tenemos unos presupuestos agresivos contra la investigación científica que no revierten la tendencia negativa de los últimos diez años", afirma el investigador del CSIC y promotor de las marchas en España, Emilio Criado.



Por su parte en España, Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada y Girona, reivindican también la mejora de las condiciones laborales de la comunidad científica, y protestan por el descenso de los presupuestos destinados a investigación.



Una sociedad que no investiga, que no tiene ciencia, es una sociedad sin futuro, no podemos avanzar si no estamos invirtiendo en investigación", "El trabajo de los científicos es un trabajo que es para toda la sociedad y que pensamos que no está valorado y hay que dar visibilidad al trabajo que realmente hacemos", "Tenemos que defender que la ciencia sigue siendo prioritaria y necesaria", comentan varios participantes de una de las manifestaciones.