Cinco falsos mitos sobre el cáncer

1. El cáncer siempre tiene que ser tratado de forma inmediata



No siempre es así aunque pueda parecer sorprendente. en algunas ocasiones es mejor esperar.



En el caso de algunos cánceres de crecimiento lento, en vez de dar paso a tratamientos invasivos, a menudo se mantiene un periodo de vigilancia en el que se observa si el cáncer se extiende.



Estos tipos de cáncer incluyen a los linfomas y leucemias de crecimiento lento así como a algunas formas de cáncer de próstata.



2. El cáncer pocas veces tiene cura



La mayoría de las formas de cáncer, según en qué momento se detectan, son tratables y curables. Algunas formas de cáncer se pueden incluso curar en fases avanzadas.



3. Es una enfermedad contagiosa



Totalmente falso aunque si que es cierto que algunos virus e infecciones pueden aumentar el riesgo de padecrer cáncer.



El ejemplo más conocido es el del virus del papiloma humano que puede conducir a un mayor riesgo de cáncer cervical y orofaríngeo, un tipo de cáncer de cabeza y cuello.



Los cánceres derivados de virus pueden tardar décadas en desarrollarse en relación al momento de la exposición.



4: El cáncer siempre es doloroso



No siempre es así. Algunos tipos de cáncer no presentan ningún tipo de dolor.



En el caso de los que sí lo hacen, uno de los focos principales al tratar el cáncer es prestar atención al dolor. Los cuidados paliativos, la gestión del dolor, es un gran aspecto del tratamiento. Es muy importante hablar con el médico sobre el dolor.



5. El cáncer es hereditario



Si un familiar ha padecido algún tipo de cáncer puede aumentar el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer como el de mama o colon pero no siempre tiene que ser así.



Algunas personas tienen una historia familiar de cáncer muy fuerte o un miembro de su familia fue diagnosticado a una edad demasiado joven. Pero ambos aspectos sugieren la presencia de un gen cancerígeno como el gen del cáncer de mama BRCA1.